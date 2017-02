Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 133,29 +0,89% (13.02.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich - ChartanalyseHohe Erwartungen an die Absatzzahlen des iPhones trugen in den letzten zwei Handelswochen zu einer steilen Rally bei Apple-Aktien (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) bei und drückten diese direkt an die Jahreshochs aus 2016 aufwärts - gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, dürfte das Apple-Papier in ungeahnte Höhen vordringen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Da das Wertpapier von Apple nun fast seine Jahreshochs aus 2015 erreicht habe, seien kurzfristige Gewinnmitnahmen durchaus realistisch. Dennoch könnten Investoren bei einem nachhaltigen Kurssprung des Wertpapiers über die Hürde von 134,54 US-Dollar für eine fortgesetzte Rally bis in den Bereich von 145,00 US-Dollar sorgen und ein Long-Investment weiter attraktiv machen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass auch tatsächlich ein nachhaltiger Kursanstieg über die Jahreshochs aus 2015 zustande kommt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.02.2017)Börsenplätze Apple-Aktie:125,50 EUR -0,44% (14.02.2017, 15:28)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:125,99 EUR +0,20% (14.02.2017, 15:42)