Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die Apple-Aktie "arbeite" aktuell an einem Sprung über die bisherigen Rekordstände bei gut 180 USD. Gelinge der Ausbruch, entstünde nicht nur eines der besten Signale der Technischen Analyse, sondern der Technologietitel würde damit auch die Korrektur von Ende Januar bis Mitte Februar vergessen machen. Hilfreich erscheine den Analysten aktuell ein Blick auf die quantitativen Indikatoren. Während der MACD an einem neuen Einstiegssignal arbeite, stehe im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy der Bruch des Abwärtstrends seit Mai 2017 zu Buche. Aus charttechnischer Sicht könne die jüngste Entwicklung zudem als seitliche Schiebezone interpretiert werden, die im Fall eines nachhaltigen Ausbruchs ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 30 USD bereithalte. Die Kombination aus den jüngsten Tiefs bei rund 150 USD sowie dem Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 148 USD) bilde eine wichtige Kreuzunterstützung. Danach würden die alten Hochpunkte bei rund 134 USD den nächsten Rückzugsbereich definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:146,02 Euro -0,63% (14.03.2018, 09:21)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:146,09 Euro +0,61% (14.03.2018, 09:37)