Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,67 Euro -0,17% (14.02.2017, 14:12)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 133,29 +0,89% (13.02.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Fantasie auf Super-Zyklus könnte den Kurs beflügeln - Apple-Aktie soll man haben! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Apple-Aktie entwickle sich zuletzt sehr gut und habe gestern auf Schlusskursbasis ein Rekordhoch von 133 USD erreicht. Laut dem Aktienprofi sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis das absolute Hoch von 134 USD genommen werde. Nach den Zahlen sei die Apple-Aktie steil nach oben gelaufen, was der Börsenexperte vollkommen gerechtfertigt finde. Jetzt hätten sich auch die Analysten zu Wort gemeldet. Goldman Sachs habe das Kursziel für die Apple-Aktie von 133 auf 150 USD kräftig nach oben gestuft. Man habe vor allem Hoffnung, dass das iPhone 8, das im Herbst komme, viele neue Funktionen haben solle. Man spreche sogar von einem Super-Zyklus, der dann beginnen könne. Alleine die Fantasie könnte aber laut Maydorn den Kurs der Apple-Aktie bis September deutlich höher nach oben treiben.Apple ist eine Aktie, die man im Moment haben sollte, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:125,75 Euro -0,24% (14.02.2017, 13:51)