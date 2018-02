Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,20 EUR -0,36% (05.02.2018, 09:17)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,50 USD -4,34% (02.02.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone- und iPad-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant habe mit den Zahlen zum Weihnachtsquartal die Erwartungen einmal mehr übertroffen und neue Rekorde aufgestellt. Für negative Stimmung sorge allerdings nach wie vor der maue Ausblick auf den laufenden Berichtszeitraum.Im schwachen Gesamtmarkt habe das Papier des Technologiekonzerns nach der Zahlenvorlage spürbar an Boden verloren und eine wichtige horizontale Unterstützung im Bereich von 160 Dollar unterschritten. Jetzt rücke die 200-Tage-Linie im Bereich von 159,80 Dollar in den Fokus der Anleger.Angesichts des angeschlagenen Chartbildes sollten Neueinsteiger vorerst abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten bei der Apple-Aktie dabei bleiben und den Stoppkurs bei 120,00 Euro (etwa 149,50 Dollar) im Auge behalten. (Analyse vom 05.02.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:131,20 EUR -2,20% (02.02.2018, 17:35)