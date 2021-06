XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

114,28 EUR +0,95% (29.06.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,33 USD +1,15% (29.06.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.06.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie im Aufwärtstrend - ChartanalyseLange Zeit hatten die Käufer in der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) im Bereich um 128,50 USD Schwierigkeiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Es habe einige Tage gedauert, bis die Bullen diese Widerstandszone am 14. Juni hätten knacken können, nachdem im Vorfeld die mittelfristig federführende Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet worden sei. Seitdem aber würden die Bullen keine Gefangenen mehr machen. In einer schwungvollen und dynamischen Kaufwelle nähere man sich jetzt der mittelfristig entscheidenden Widerstandszone um 138 USD an.Momentan sehe es für Aktionäre in der Apple-Aktie gut aus. Die Aktie sei in einem Aufwärtstrend unterwegs und könnte, sofern der Widerstandsbereich um 138 USD endlich nachhaltig überwunden werde, weiter auf 145 USD und darüber hinaus durchstarten. Auf dem Weg nach oben sollten jedoch zwischenzeitliche Konsolidierungen eingeplant werden. Im kurzfristigen Bereich könnten die Käufer dabei auf Unterstützungen bei 134,35 USD und ca. 132,50 USD zurückgreifen. Sollten beide bärisch gebrochen werden, nehme das Risiko etwas zu. Die Aktie könnte anschließend zu einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei ca. 128,50 USD ansetzen. (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:114,76 EUR +0,17% (30.06.2021, 08:54)