Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





CupertinoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am vergangenen Donnerstag seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und auf ganzer Linie überzeugt. Nur der fehlende Ausblick habe einige Investoren verunsichert. Eine Kennzahl sei aber im Rahmen der Q2-Berichterstattung viel zu wenig beleuchtet worden. Denn wie aus dem Quartalsbericht von Apple zu entnehmen sei, verfüge das Unternehmen über 192,8 Mrd. USD von Cash-ähnlichen Positionen auf der hohen Kante. Das liege v.a. daran, dass Apples Cashbestand laufend durch neue riesige Mittelzuflüsse aufgefüllt werde (alleine 43,05 Mrd. USD in Q2) .Nach den Quartalszahlen sei v. a. eines klar geworden: Apple bleibe eine Cashmaschine, welche auch in Zeiten schlimmster wirtschaftlicher Verwerfungen, in der Lage sei zu wachsen und seine Anleger zufriedenzustellen. Hervorzuheben sei insbesondere das starke Service-Geschäft, welches im letzten Quartal um ganze 17% habe zulegen können. Nicht umsonst halte die Investmentlegende Warren Buffett, Apple für das beste Unternehmen, das er kenne. Für den "Aktionär" bleibe der Smartphone-Gigant ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: