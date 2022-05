Börsenplätze Apple-Aktie:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit FED-Chef Jerome Powell am letzten Mittwoch eine weitere Zinserhöhung und konkrete Maßnahmen zum Abschmelzen der Bilanz der US-Notenbank bekannt gegeben habe, hätten sich die Turbulenzen an den Märkten noch einmal verstärkt. Besonders betroffen davon seien die Papiere wachstumsstarker Tech-Aktien. Der NASDAQ 100 sei am Montag auf den tiefsten Stand seit November 2020 gerutscht.Selbst äußert solide positionierte Tech-Schwergewichte wie Apple könnten sich dem Abwärtsdruck nicht gänzlich entziehen. Die Market Cap von Apple sei seit der jüngsten FED-Sitzung um bis zu 220 Milliarden Dollar geschrumpft. Zum Vergleich: Das sei mehr, als die DAX-Konzerne Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW derzeit in Summe auf die Börsenwaage bringen würden.Mit einem Börsenwert von rund 2,46 Billionen Dollar sei Apple zwar nach wie vor der wertvollste Konzern der Welt. Während andere US-Schwergewichte wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Tesla zuletzt ebenfalls Federn hätten lassen müssen, sei ein Verfolger dem kalifornischen Tech-Giganten inzwischen aber bereits dicht auf den Fersen.Der Ölkonzern Saudi Aramco sei eines der wenigen Unternehmen, die im turbulenten Umfeld der vergangenen Wochen habe zulegen können. Die Folge: Die Marktkapitalisierung des Zweitplatzierten im Ranking sei dadurch auf fast 2,44 Billionen Dollar gestiegen.DER AKTIONÄR bleibe daher bei der grundsätzlichen optimistischen Haltung gegenüber Apple und werte Kursrücksetzer wie den aktuellen als Chance für einen (Nach-)Kauf. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, wartet jedoch eine Stabilisierung der Lage am Gesamtmarkt ab, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link