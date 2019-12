XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

251,80 EUR +0,04% (17.12.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

251,40 EUR +0,08% (17.12.2019, 21:56)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

280,40 USD +0,21% (17.12.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit einem Kursplus von rund 77% habe die Apple-Aktie bereits in diesem Jahr zu den besten Performern der sogenannten FANG-Aktien gehört. Der bekannte Apple-Analyst Gene Munster von Loop Ventures traue dem US-Konzern aber noch Kurse zwischen 350 und 400 USD zu. Anleger sollten jedoch ihre Erwartungen an die 5G iPhone-Modelle etwas zurückschrauben. "Das erste Jahr 5G für das iPhone wird eine Enttäuschung für Investoren werden", so Munster gegenüber CNBC. "Ohne Frage ist das ein Riesen-Markt für Apple, allerdings wird es eine Weile dauern bis die Abdeckung durch die Netzwerkbetreiber gegeben ist."Die 5G-Technologie berge ein gewaltiges Potenzial für alle Smartphone-Hersteller. Dennoch werde es bei Apple wohl noch etwas dauern bis die Geräte auf dem Markt erscheinen würden. Daneben würden die Verkaufszahlen sehr von der jeweils gegebenen 5G-Abdeckung abhängen und hier hinke Deutschland bekanntermaßen bereits bei den älteren Standards extrem hinterher. Ob das erste Jahr wirklich in einer Enttäuschung für Apple-Investoren enden werde, bleibe abzuwarten. Neben 5G gebe es ja auch noch andere Treiber, wie das Servicegeschäft oder die Wearables-Sparte, die beim US-Konzern die Kassen klingeln lassen würden, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Hinweis:Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: