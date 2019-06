XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,46 Euro +1,13% (07.06.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,82 Euro +0,32% (07.06.2019, 09:12)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 185,22 +1,47% (06.06.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (07.06.2019/ac/a/n)





In der Debatte über Apples Rolle beim App-Vertrieb auf dem iPhone bekomme der US-Konzern neuen Druck durch eine Klage von zwei App-Entwicklern. In der in Kalifornien eingereichten Klageschrift würden sie Apple u.a. vorwerfen, einen zu hohen Anteil an den Erlösen der App-Anbieter zu kassieren. Die Entwickler würden eine Sammelklage anstreben, der sich auch andere Anbieter anschließen könnten.Apple weise die Kritik an seiner App-Politik stets zurück und betone u.a., dass mehr als 80% der Anwendungen im App Store kostenlos seien und dem US-Konzern kein Geld brächten. Mit der Kontrolle über den App Store habe Apple zudem die Möglichkeit, böswillige Anwendungen herauszufiltern, bevor sie die Nutzer erreichen würden.Die Apple-Aktie sei nach der jüngsten Korrektur und dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie charttechnisch angeschlagen. Am Donnerstag habe das Papier jedoch weitere Zugewinne verzeichnen. 1,5% sei es nach oben auf 185,22 Usd gegagngen. Eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie wäre ein wichtiges positives Signal für die Apple-Aktie, so Marion Schlegel, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse.