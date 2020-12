Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,534 EUR +12,75% (16.12.2020, 10:22)



Nasdaq-Aktienkurs Aphria-Aktie:

8,12 USD +3,05% (15.12.2020, 22:00)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

10,32 CAD +2,48% (15.12.2020, 22:00)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker-Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSX-Symbol Aphria-Aktie:

APH



NASDAQ-Symbol Aphria-Aktie:

APHA



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) unter die Lupe.Die Cannabisproduzenten Aphria und Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC) hätten sich auf eine Fusion geeinigt. Aphria mit Sitz in Leamington biete den Tilray-Aktionären laut der Vereinbarung einen Aufschlag von 23 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag und damit rund 9,68 US-Dollar je Aktie, wie die Unternehmen am Mittwoch gemeldet hätten. Nach Abschluss des Deals sollten die bisherigen Aphria-Aktionäre 62 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten.Die Fusion bedürfe noch der Zustimmung der Tilray-Aktionäre. Sie solle innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss jährliche Einsparungen von umgerechnet 78,5 Mio. Dollar bringen. Der Vollzug sei für das Q2/2021 geplant. Teil der Vereinbarung sei laut Mitteilung eine Kündigungsgebühr von umgerechnet 51 Mio. US-Dollar, die unter bestimmten Umständen fällig werde.Im Erfolgsfall solle Aphria-Chef Irwin Simon das fusionierte Unternehmen führen. Tilray-Chef Brendan Kennedy solle dem Verwaltungsrat angehören. Mit dem Zusammenschluss wolle Aphria in die USA expandieren und weitere Wachstumsmöglichkeiten nutzen. Hierzu gehöre den Angaben zufolge auch der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland. Tilray betreibe bereits eine Fabrik in Portugal, die einen zollfreien Zugang zur EU ermögliche. Aphria sei mit zwei Tochtergesellschaften in Deutschland aktiv.Die fusionierte Firma solle unter dem Aktienkürzel von Tilray an der US-Börse NASDAQ gelistet sein. Der Unternehmenswert nach Abschluss der Transaktion werde auf ungefähr 3,8 Mrd. US-Dollar geschätzt. Der kombinierte Jahresumsatz solle umgerechnet rund 686 Mio. Dollar betragen.Die Aphria-Aktie lege am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate deutlich zu. Mehr als acht Prozent geht es nach oben auf 7,25 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: