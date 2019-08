Börsenplätze Aphria-Aktie:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Jim Cramer, Moderator der CNBC-Show Mad Money und ehemaliger Hedgefonds-Manager, habe sich vor Kurzem erneut zum Cannabis-Sektor geäußert. Zu Canopy Growth habe er erklärt, dass die Aktie mittlerweile von Cronos Group und Aphria überholt worden sei. Während Aphria und Canopy Growth seit dem Jahresanfang ein Plus vorweisen könnten, liege Canopy Growth im Minus. Canopy Growth notiere derzeit fast 10% im Minus, Cronos Group könne seit dem Jahresstart ein Plus von gut 5% vorweisen, Aphria sogar von mehr als 15%.Im Gegensatz zu Canopy Growth habe Aphria Anfang August beeindruckende Quartalsergebnisse vorlegen können. Das Unternehmen habe sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen. Dementsprechend stabil präsentiere sich die Aphria-Aktie. Im Vergleich zur Peergroup, die zuletzt weitere massive Verluste habe einstecken müssen, glänze Aphria mit enormer relativer Stärke.Auch die Analysten würden sich für Aphria optimistisch zeigen. Drei Viertel der zwölf Analysten, die Aphria bewerten würden, würden die Aktie mit einem "buy"-Rating versehen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liege bei 14,94 CAD (Kanadische Dollar). Vom aktuellen Kurs bei 8,77 CAD würde dies einem Kurspotenzial von mehr als 70% entsprechen.Auch "Der Aktionär" bleibe für Aphria optimistisch gestimmt. Zusätzlich bestehe bei Aphria eine gute Portion Übernahmefantasie. Anleger könnten auf dem derzeitigen Niveau zugreifen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link