Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

13,35 Euro +2,61% (12.10.2018, 15:26)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

19,74 CAD -1,60% (11.10.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (12.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Nikolaas Faes von Bryan Garnier & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Nikolaas Faes von Bryan Garnier & Co die Aktien Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Bryan Garnier & Co weisen auf die robusten Wachstumsperspektiven von Aphria Inc. hin.Analyst Nikolaas Faes veranschlagt ein Kursziel von 31,00 CAD.Die Aktienanalysten von Bryan Garnier & Co beginnen in ihrer Aphria-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Votum.Börsenplätze Aphria-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:13,46 Euro +3,62% (12.10.2018, 15:11)