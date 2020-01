Wien (www.aktiencheck.de) - Die Anspannung an den globalen Märkten hat sich gestern Nachmittag bedeutend veringert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterdessen seien heute Morgen Raketenangriffe in Bagdad vermeldet worden. Zu den Hintergründen sei bislang aber wenig bekannt. Die asiatischen Börsen hätten jedoch kaum auf die neuerlich vermeldeten Angriffe reagiert und würden, nach den hohen gestrigen Verlusten ausgelöst durch den Militärschlag des Iran, allesamt deutlich im Plus notieren. Auch Europas vorbörsliche Indikatoren würden für einen positiven Handelsstart sprechen. Anders werde diese Entwicklung am Ölmarkt aufgefasst. Nach deutlichen Abschlägen gestern seien heute Früh die Preise aufgrund der zurückkehrenden Unsicherheit einer Eskalation im USA-Iran Konflikt gestiegen. Gold hingegen tendiere etwas tiefer.Datenseitig würden heute wenig Impulse für die Märkte erwartet. (09.01.2020/ac/a/m)