Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index bei State Street Associates, dem Recherche- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche.



Der Investor Confidence Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze.



"Die Risikobereitschaft der Anleger hat sich im Mai so stark wie noch nie in diesem Jahr erholt. Grund hierfür ist vor allem der wieder aufkeimende Optimismus als Resultat des immer größer werdenden Zugangs zu Impfungen, insbesondere in den Industrieländern", erläutere Marvin Loh, Senior Macro Strategist bei State Street Global Markets. "Steigende Renditen, die bei den Anlegern zu Beginn des Jahres noch für Besorgnis geführt hatten, waren zuletzt insgesamt stabil und trugen sowohl in Nordamerika wie auch in Asien zu einem positiven Anstieg des Anlegervertrauens bei, und das trotz der anhaltenden Probleme rund um die Einführung von Impfstoffen in den asiatischen Ländern. Im Gegensatz dazu ging das Vertrauen bei den Anlegern in Europa in diesem Monat leicht zurück, während die Fortschritte an der Impffront auf leicht höhere Renditen trafen." (27.05.2021/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Mai 2021 bekannt gegeben, so die Experten von State Street.Der Global Investor Confidence Index sei auf 97,9 gestiegen, das sei eine Steigerung um 5,4 Punkte gegenüber dem bereinigten Wert von 92,5 für April. Ausschlaggebend für das gestiegene Anlegervertrauen sei ein Anstieg des Anlegervertrauens in Nordamerika um 6,0 Punkte auf 97,8 gewesen. Das Vertrauen der Anleger in Asien sei ebenfalls deutlich angestiegen, und zwar um 9,0 Punkte auf 100,8. Der ICI für Europa sei dagegen um 1,2 Punkte auf 93,0 gesunken.