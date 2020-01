Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Januar 2020 bekannt gegeben, so State Street in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern. Der Index unterscheidet sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stützt."Bezeichnenderweise ist das Vertrauen der europäischen Anleger weiter gesunken. Ähnlich wie bei der ersten Runde der Anlagekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das Kaufversprechen eine ebenso große - wenn nicht sogar größere - Signalwirkung für die Anleger als die Kaufaktion selbst", so Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets. "Derweil bedeutet der Stichtag für diese Messung (22.01.2020), dass die möglichen Auswirkungen der sich verbreitenden Ansteckung durch das neuartige Coronavirus auf die Stimmungslage in diesem Monat noch gar nicht erfasst werden." (30.01.2020/ac/a/m)