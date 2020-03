Ein gewisses Überraschungspotenzial biete auch die Tatsache, dass unter den Weltaktienmärkten am heutigen Morgen lediglich ein einziger Index im Plus notiere, nämlich der CSI 300. Also ausgerechnet ein Index aus dem Land, in dem das Coronavirus seinen Ausgangspunkt gehabt habe: Der Volksrepublik China. Der Ausverkauf - und von einem solchen müsse man angesichts der letzten Tage sprechen - habe vor allem in den USA und in Europa stattgefunden. So habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit einem Minus von 15 Prozent in nur sechs Tagen den größten Kursrückgang seit 2011 hingelegt. Ein durchaus dramatischer Verlauf. Im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten sich die Veränderungen in ähnlicher Geschwindigkeit vollzogen.



Gerade in den USA würden die Anleger nun gleich auf mehrfache Zinssenkungen durch die Federal Reserve spekulieren. Dies verdeutliche die drastisch gesunkene Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf einen Wert, der tiefer liege als 2016. In der Eurozone seien die Erwartungen an die EZB hinsichtlich Zinssenkungen vergleichsweise geringer. Die Flucht in sichere Häfen sei aber dies- wie jenseits des Atlantiks unverkennbar. In das Bild einer äußerst aufgeregten Marktstimmung würden auch die gestiegenen Spreads im iTraxx Crossover passen.



Der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro hingegen lasse sich mit dem Begriff "Kurskapriolen" am besten beschreiben. Angesichts der allgemeinen Marktentwicklungen wäre eigentlich ein festerer US-Dollar zu erwarten gewesen. Stattdessen notiere der Euro fester. Vermutlich würden sich hier bereits die Erwartungen an die FED hinsichtlich Zinssenkungen auswirken. Ähnliche Kapriolen schlage auch der Goldpreis, eigentlich ja die klassische Assetklasse für Sicherheit. Ihr Preis sinke statt zu steigen.



Das Geschehen an den Märkten sei von Angst und Panik dominiert, und entsprechend hektisch gehe es zu. Diese Hektik werde in den nächsten Wochen weiter anhalten. Dies bedeute insbesondere weiterhin starke Kursschwankungen, noch verstärkt durch Handelsprogramme und Trendfolgesysteme. Die konjunkturellen Bremsspuren des Coronavirus seien noch nicht abschätzbar. Für Anleger könne das alles nur bedeuten: Kühlen Kopf bewahren, die Situation engmaschig beobachten und Überreaktionen vermeiden. (02.03.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus sorgt für Aufregung und so manche Merkwürdigkeiten an den Kapitalmärkten, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Um es aber vorwegzunehmen: Zu Hektik und Panik, wie sie insbesondere seit dem vergangenen Donnerstag vor allem an den Kapitalmärkten zu beobachten gewesen seien, bestehe kein Anlass. Anleger sollten erst einmal auf Sicht fahren und sich Käufe ebenso wie Verkäufe an den Aktienmärkten gut überlegen. Denn wohl niemand könne momentan seriös vorhersagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln werde.