Paris (www.aktiencheck.de) - Die Knappheit bei Mikrochips und ihre Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum war eines der beherrschenden Börsenthemen des vergangenen Jahres, so Holger Bosse in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" der BNP Paribas.Das wirtschaftliche Wohl und Wehe der Anlagenbauer hänge natürlich unmittelbar von der Nachfragesituation bei den Chip-Herstellern ab. Denn Produktionskapazitäten müssten nur dann aufgebaut werden, wenn bestehende Fertigungsstätten ausgelastet seien. Nach Schätzungen des Wirtschaftsverbands "Semiconductor Industry Association" (SIA) werde die Nachfrage nach Mikrochips im laufenden Jahr global um gut neun Prozent zulegen. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen eine eher konservative Schätzung. Gleichzeitig sei der Trend hin zur Produktion von immer kleineren Chips ungebrochen. Die steigende Nachfrage und der Innovationsdruck würden die Investitionsbereitschaft der Chiphersteller befeuern. So würden Marktkenner davon ausgehen, dass im laufenden Jahr rund 160 Milliarden Dollar für Investitionen bereitgestellt würden. Ein großer Teil davon werde in den Aufbau komplett neuer Fertigungsstätten gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe man vom Bau von zehn neuen Fabriken aus, wobei etwa 60 Prozent der dafür notwendigen Ausgaben auf die Anlagenbauer entfallen dürften. Damit könnte der globale Markt für Chip-Produktionsequipment im kommenden Jahr um gut 13 Prozent auf 96 Milliarden Dollar zulegen. Unter der Annahme unveränderter Margen rechnen Analysten für die US-Konzerne in diesem Industriebereich mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 14 Prozent. Vergleichbar hohe Zahlen seien im Industriebereich eher die Ausnahme, Investoren dürften spätestens bei den Ergebnissen zum zweiten Quartal hellhörig werden.Und die Risiken? Die lägen für die Chip-Anlagenbauer in der Zyklizität der Nachfrage. Sollte das Nachfragewachstum für Mikrochips zurückgehen, so dürften Folgeinvestitionen eher dürftig ausfallen. Ein solches Szenario habe die Industrie im Jahr 2001 durchlebt, nachdem die Wachstumsprognosen ausgehend vom Boom-Jahr 2000 viel zu optimistisch ausgefallen seien. Gerade für vorsichtige Anlagen würden sich daher Instrumente mit Risikopuffer anbieten, wie etwa Discount-Zertifikate. (07.01.2022/ac/a/m)