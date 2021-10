Für weiter steigende Aktienmärkte sei ein ordentliches Gewinnwachstum aber auch erforderlich. Denn die Bewertungen dürften in den kommenden Monaten eher weiter fallen als steigen. Indessen dürften Staatsanleihen dieses Jahr erstmals seit 2013 Verluste verbuchen. Bleibe die Inflation hoch und werde die Geldpolitik restriktiver, dürften sie es auch im kommenden Jahr schwierig haben.



Die Q3-Berichtssaison sei in vollem Gange. In den nächsten zwei Wochen würden - gemessen an der Marktkapitalisierung - mehr als 30% der Unternehmen des STOXX Europe 600 und mehr als 60% des S&P 500 berichten. Auf der politischen Bühne würden der EU-Gipfel (21./22. Oktober), der G20-Gipfel (30./31. Oktober) sowie die japanischen Wahlen (31. Oktober) stattfinden. Die EZB halte zudem am 28. Oktober ihre monatliche Sitzung ab.



Heute würden die Industrieproduktionsdaten (September) für die USA und China veröffentlicht. Am Mittwoch würden die Verbraucherpreise (September) für Großbritannien folgen. Das französische Geschäftsklima (Oktober) sowie der US-Philadelphia FED-Index (Oktober) würden am Donnerstag publiziert. Am Freitag würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Oktober) für die Eurozone, Großbritannien und die USA veröffentlich. In der Folgewoche stünden das US- und Eurozonen-Wirtschaftswachstum (Q3), das US-Verbrauchervertrauen und der deutsche ifo-Index an. (18.10.2021/ac/a/m)





Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe vergangene Woche Donnerstag den besten Tag seit März mit 479 von 500 Titeln im Plus verzeichnet. Themen wie hohe Energiekosten und Tapering-Sorgen seien zwar noch nicht vom Tisch, aber der Anlagedruck überwiege. Darüber hinaus gebe es allerdings auch gute Gründe (vorsichtig) optimistisch zu bleiben. Die Q3-Berichtssaison bestätige das Bild der letzten Quartale: bisher hätten 83% der Unternehmen des S&P 500 die Gewinnerwartungen schlagen können - und das trotz Lieferengpässen, steigender Input-Kosten und Fachkräftemangel.