BE0974293251



A2ASUV



1NBA



ABI



BUDFF



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (22.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Anheuser-Busch InBev (ABInBev) habe am 19.07. eine Einigung über den Verkauf der australischen Tochter Carlton & United Breweries (CUB) an die Asahi Group für 16,0 Mrd. AUD (rund 11,3 Mrd. USD) erzielt. Der Verkaufspreis für CUB entspreche einer Kennzahl EV/bereinigtes EBITDA 2018 von 14,9 (ABInBev: 11,4; AmBev: 14,3) und sei nach Meinung des Analysten als attraktiv einzustufen. Die zeitliche Nähe zum abgesagten Börsengang der Asien-Pazifik-Tochter Budweiser Brewing Company APAC (BBC APAC) spreche aus seiner Sicht dafür, dass ABInBev bereits parallel zum geplanten Börsengang mit der Asahi Group über den Verkauf der CUB verhandelt habe und deswegen beim angestrebten Börsengang der BBC APAC keine Zugeständnisse beim Platzierungspreis habe machen wollen. Der Abschluss des Deals werde für das Q1/2020 erwartet. Darüber hinaus bleibe nach Unternehmensangaben ein Börsengang der BBC APAC (ohne die Australien-Aktivitäten) weiterhin auf der Agenda.Lusebrink erachte den Verkauf der CUB als positiv. Die Fortschritte bei der Integration von SAB Miller und der Verbesserung der Profitabilität seien positiv zu werten. Dem stünden als Belastungsfaktoren v.a. Probleme in wichtigen Märkten (Australien, Argentinien und Südafrika), die noch hohe Verschuldung sowie der insgesamt intensive Wettbewerb in der Braubranche gegenüber.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Anheuser-Busch InBev-Aktie und das Kursziel von 86,00 Euro. (Analyse vom 22.07.2019)