London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

19,57 GBP +0,90% (07.06.2019, 10:30)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (07.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Auf einem Investorentag habe Anglo American die (Mittelfrist-)Ziele bestätigt. So solle die Rohstoffproduktion des Konzerns (in Kupferäquivalent) bis 2023 (ggü. 2018) um 20% bis 25% steigen. Die Produktivitätssteigerungen sollten sich im Zeitraum 2018 bis 2022e auf 3 bis 4 Mrd. USD belaufen, was aber backloaded sei (2018: 0,4 Mrd. USD; 2019e: 0,5 Mrd. USD). Die Investitionen würden gegenüber 2018 (2,8 Mrd. USD) deutlich ansteigen (u.a. 2019e: 3,8 bis 4,1 Mrd. USD; 2020e bis 2021e: 4,7 bis 5,2 Mrd. USD p.a.). Insgesamt verfüge der Konzern über ein breit (aber nicht zu breit) gestreutes und ausgewogenes Rohstoffportfolio, das auch auf die Megatrends (u.a. Erneuerbare Energien, Elektromobilität) ausgerichtet sei (u.a. Kupfer, Nickel).Allerdings sei ein Großteil der Aktivitäten in politisch problematischen Regionen angesiedelt (Lateinamerika: 43%; Afrika: 42%). Die Gemengelage bleibe gemischt. Die Konjunkturrisiken hätten seit der letzten Kommentierung infolge der Eskalierung des Handelskonflikts zwischen den USA und China wieder zugenommen. Andererseits seien Preise wichtiger Rohstoffe des Konzerns (u.a. Eisenerz, Rodium) gestiegen. Der Analyst habe daher seine Prognosen erhöht (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 2,67 (alt: 2,58) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 2,49 (alt: 2,39) USD).Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Anglo American-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 21,00 GBP. (Analyse vom 07.06.2019)Börsenplätze Anglo American-Aktie:XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:22,055 EUR -0,14% (07.06.2019, 10:11)