Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (23.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Die Rohstoffproduktion des Anglo American-Konzerns sei im ersten Quartal 2021 gestiegen (+2% y/y), wobei aber die einzelnen Rohstoffe kein einheitliches Bild abgegeben hätten. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2021, die mehrheitlich Anstiege implizieren würden, seien teilweise gesenkt worden (betreffe Kraftwerks- und Kokskohle). Die relevanten Rohstoffpreise (Periodendurchschnitt) seien in Q1 2021 überwiegend deutlich gestiegen, was erneut zu hohen sogenannten "windfall profits" geführt haben sollte. Die jüngsten Konjunktur-Frühindikatorenindices (für März) würden für die wichtigsten Wirtschaftsregionen (China, USA, Euroraum) steigende Wachstumsraten signalisieren.Die geplante vollständige Abspaltung der südafrikanischen Export-Kraftwerkskohle-Aktivitäten (Thungela Resources; kaum ergebnisseitig Relevanz für den Gesamtkonzern) an die Anglo American-Aktionäre sehe der Analyst vor dem Hintergrund der geplanten CO2-Reduzierung. Er rechne teilweise mit einer "Normalisierung" der Rohstoffpreise (v.a. Eisenerz), weshalb er für das kommende Geschäftsjahr nach wie vor mit einem Ergebnisrückgang rechne (dagegen Gesamt-Aktienmarkt wohl eher mit Gewinnanstieg). Er habe seine Prognose erhöht (u.a. EPS 2021e: 5,72 (alt: 4,59) USD; DPS 2021e: 2,25 (alt: 1,85) USD; EPS 2022e: 4,23 (alt: 3,69) USD; DPS 2022e: 1,65 (alt: 1,48) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Anglo American-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 30,00 auf 32,00 GBP angehoben. (Analyse vom 23.04.2021)Börsenplätze Anglo American-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:36,00 EUR 0,00% (23.04.2021, 10:20)