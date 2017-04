Tradegate-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

10,75 Euro -0,78% (25.04.2017, 15:09)



NYSE-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:

USD 11,64 -0,68% (25.04.2017, 15:54)



ISIN AngloGold Ashanti-Aktie:

ZAE000043485



WKN AngloGold Ashanti-Aktie:

164180



Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie Deutschland:

AOD1



NYSE-Ticker-Symbol AngloGold Ashanti-Aktie:

AU



Kurzprofil AngloGold Ashanti Ltd.:



AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, NYSE-Symbol: AU) ist ein Südafrika beheimatetes Minenunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten decken das ganze Wertschöpfungsspektrum ab. Das Hauptprodukt ist Gold, es werden aber auch Silber, Uran und Schwefelsäure als Nebenprodukte produziert

Toronto (www.aktiencheck.de) - AngloGold Ashanti-Aktienanalyse von Analyst Richard Hatch von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Richard Hatch, Analyst von RBC Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten AngloGold Ashanti Ltd. (ISIN: ZAE000043485, WKN: 164180, Ticker-Symbol: AOD1, NYSE-Symbol: AU) nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Aktien von AngloGold Ashanti Ltd. würden inzwischen nicht mehr günstig aussehen. Zudem seien die erhöhten Investitionen in Entwicklungsprojekte zu beachten.Analyst Richard Hatch senkt das Kursziel von 190,00 auf 170,00 ZAR.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer AngloGold Ashanti-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück.Frankfurt-Aktienkurs AngloGold Ashanti-Aktie:10,58 Euro -2,51% (25.04.2017, 15:08)