Eine Invasion in der Ukraine oder eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland würde die ohnehin schon hohen Inflationszahlen in den Industrieländern um zwei Prozent erhöhen, so Capital Economics in seinem jüngsten Bericht. "Eine russische Invasion in der Ukraine oder eine starke Verschärfung der Sanktionen würde die Inflation insbesondere in Europa um bis zu zwei Prozentpunkte ansteigen lassen. Angesichts des inflationären Hintergrunds und der aggressiven Signale der Zentralbanken könnte die Geldpolitik in der Folge aggressiver gestrafft werden, auch wenn die Fiskalpolitik gelockert werden könnte, um die Auswirkungen auf die Realeinkommen abzufedern", so Simon MacAdam, Chief Global Economist bei Capital Economics.



"Eine russische Invasion und westliche Sanktionen würden für die Weltwirtschaft eher einen Angebots- als einen Nachfrageschock bedeuten", so der Ökonom. "Da Russland ein wichtiger Rohstoffproduzent ist, besteht das größte wirtschaftliche Risiko darin, dass der Handel unterbrochen wird und die Preise steigen." Einige der möglichen Auslöser für höhere Rohstoffpreise wären die Einschränkung der Exporte durch Russland als Vergeltung für die Sanktionen, neue westliche Embargos und die Auswirkungen der Sanktionen, einschließlich des Ausschlusses Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT.



"Der Brent-Ölpreis könnte aufgrund der krisenbedingten Angebotsängste auf 120 Dollar pro Pfund steigen", heiße es in dem Bericht. Auch bei den Lebensmittelpreisen bestehe die Gefahr eines weiteren Anstiegs aufgrund dieses Konflikts. Russland und die Ukraine würden ein Viertel des weltweiten Weizens exportieren, so Capital Economics. Darüber hinaus sei die Ukraine ein wichtiger Maisexporteur, während Russland einer der größten Exporteure von Düngemitteln sei, die weltweit bereits knapp seien. (17.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eigentlich standen die Zeichen am Montag noch auf Deeskalation in der Ukraine-Krise. Doch mittlerweile scheinen sich die Spannungen wieder zu verschärfen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Truppenabzug, wie von Russland selbst verkündet, solle nicht stattfinden. Jetzt würden erste Analysten mahnend den Zeigfinger heben und davon sprechen, dass eine Invasion Russlands die Inflationszahlen noch einmal nach oben treiben würde.