Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungs-Analogtechnologie, das sich der Lösung anspruchsvollster technischer Herausforderungen verschrieben hat. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, die Welt um uns herum zu interpretieren, indem wir die physische und die digitale Welt mit unübertroffenen Technologien zum Erfassen, Messen, Versorgen, Verbinden und Interpretieren intelligent miteinander verknüpfen. Besuchen Sie uns auf http://www.analog.com. (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Analog Devices: Weitere Kursgewinne erwartet - ChartanalyseDie Aktie von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL, Nasdaq-Symbol: ADI) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem Hoch bei 124,78 USD aus dem Juli 2019 sei es zu einer ausführlichen Korrektur gekommen, aus der die Aktie am 5. November 2020 nach oben ausgebrochen sei. Anschließend sei der Aktienkurs in einer dynamischen Rally bis auf Hoch bei 162,98 USD geklettert. Diese Rally sei ab 20. Januar auskonsolidiert worden. Die Analog Devices-Aktie sei auf der Unterstützung bei 146,31 USD wieder nach oben gedreht und habe gestern mit einer langen weißen Kerze den letzten kleinen Sell-Trigger bei 155,53 USD durchbrochen.Das Potenzial aus dem Ausbruch aus der großen Korrekturbewegung ab Sommer 2019 sei mit dem Hoch bei 162,98 USD noch nicht ausgereizt gewesen. Denn aus diesem Ausbruch habe sich ein mittel-langfristiges Kursziel bei ca. 190 USD ergeben. Rallys in einem solchen Umfang würden in der Regel aber durch Konsolidierungen unterbrochen. Eine solche habe es zuletzt gegeben. Mit dem gestrigen Anstieg deute sich das Ende dieser Bewegung an. Die Aktie könnte also in den nächsten Tagen zunächst bis ca. 162,98 USD und später ca. 190 USD steigen. Allerdings sollte es zu keinem Rückfall unter 155,53 USD kommen, da sonst eine weitere Konsolidierung bis 146,31 USD oder sogar 140,38 USD drohen würde. (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze Analog Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Analog Devices-Aktie:130,80 EUR -0,09% (12.02.2021, 08:31)