Euronext Paris-Aktienkurs Amundi-Aktie:

71,10 EUR +5,02% (09.02.2022, 16:30)



ISIN Amundi-Aktie:

FR0004125920



WKN Amundi-Aktie:

A143DP



Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

ANI



Euronext Paris Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

AMUN



Kurzprofil Amundi S.A.:



Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Die Gruppe betreibt ein aktives Management von Aktien, Anleihen und Renditen. Sie führt auch ein passives Management von indexierten Fonds sowie ein Management von nicht liquiden Vermögenswerten (Immobilienvermögen und private Schulden) durch. Ende 2017 verwaltete Amundi mehr als 1.426 Milliarden Euro an Forderungen, verteilt auf folgende Kundentypen: Partnernetzwerke und Drittvertriebe (36,8%), institutionelle Kunden und Mitarbeitersparpläne (33,9%) sowie Versicherer (29,4%). (09.02.2022/ac/a/a)

ParisKulmbach (www.aktiencheck.de) - Amundi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) unter die Lupe.Amundi habe am Mittwoch starke Q4-Zahlen vorgelegt. Während die Umsätze im Rahmen der Prognosen gelegen hätten, habe der französische Vermögensverwalter beim Gewinn deutlich die Markterwartungen übertroffen. Ursächlich dafür gewesen seien das Privatkunden- und das wachsende Asien-Geschäft. Und auch das Thema Dividende sorge bei den Anlegern für gute Laune. Amundi habe eine um 41% erhöhte Ausschüttung von 4,1 Euro je Aktie vorgeschlagen.Bei Amundi würden die Geschäfte gut laufen. Vor allem der hohe Zufluss an neuen Kundengeldern steche heraus. Zudem sei der Finanz-Titel mit einem 2022er-KGV von 11 nicht teuer. Und die satte Dividendenrendite von rund 5,8 % sei ein weiteres Pro-Argument. Die Amundi- Aktie sei auf diesem Niveau ein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Börsenplätze Amundi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amundi-Aktie:71,05 EUR +4,72% (09.02.2022, 16:41)