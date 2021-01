Hamburg (www.aktiencheck.de) - Morgen wird der neue US-Präsident Joe Biden in Washington vereidigt - das politische Top-Ereignis der Woche, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Weitere Unterstützung von fiskalischer Seite und gezieltere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus seien dringend geboten, denn die Auswirkungen der dritten und größten Welle der Corona-Pandemie in den USA würden sich immer deutlicher auch in der Realwirtschaft zeigen. So sei die Erholung des Arbeitsmarktes zuletzt ins Stocken geraten. Die Arbeitslosenquote sei im Dezember mit 6,7 Prozent unverändert zum Vormonat und damit immer noch rund doppelt so hoch wie vor der Krise vermeldet worden. Erstmals seit dem Frühjahr seien netto weniger Beschäftigungsverhältnisse vermeldet worden. Entsprechend seien die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche wieder deutlich auf knapp eine Million angestiegen und die wöchentlichen Folgeanträge hätten zuletzt noch immer über 500.000 gelegen. Schwächer hätten sich im Dezember auch das Verbrauchervertrauen und der als eine Stütze des für die USA besonders wichtigen privaten Konsums geltende NAHB-Hauspreisindex entwickelt.In dieser Woche würden neben der aktualisierten Hauspreisentwicklung die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices einen Eindruck über die Geschäftsaussichten der US-Unternehmen geben. Für die beiden wichtigsten Sektoren, die Dienstleistungen und das Verarbeitende Gewerbe, hätten zwar beide zuletzt noch deutlich über der Marke von 50 Punkten notiert, wodurch eine Ausweitung der Produktion in den kommenden Monaten angezeigt werde. Allerdings würden für Januar leicht schwächere Werte erwartet. Die zuletzt für November vermeldete Industrieproduktion habe noch immer 5,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Anders als China, das für 2020 gerade ein positives (!) Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,3 Prozent vermeldet habe, sei die US-Wirtschaft somit noch ein ganzes Stück vom Erreichen des Vorkrisenniveaus entfernt. (19.01.2021/ac/a/m)