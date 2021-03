Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (09.03.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Amgen habe am 04.03. die Übernahme des US-Biotechunternehmens Five Prime Therapeutics (Entwicklung von Krebstherapien) zu 38,00 USD je Aktie in bar (Aufschlag ggü. dem Schlusskurs vom 03.03.: +78%) bzw. 1,9 Mrd. USD bekannt gegeben. Die Transaktion solle über liquide Mittel (per 31.12.: 6,3 Mrd. USD) finanziert und bis Ende des zweiten Quartals (Q2) 2021 abgeschlossen werden. Im Rahmen der Ankündigung der Übernahme habe Amgen die Guidance für 2021 (u.a. Umsatz: 25,8 bis 26,6 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 16,00 bis 17,00 USD) bestätigt.Five Prime Therapeutics habe drei Wirkstoffkandidaten, wobei Amgen vor allem auf den Antikörper Bemarituzumab zur Behandlung von Magenkrebs abziele. Bemarituzumab habe bisher eine Phase-II-Studie erfolgreich abgeschlossen und sich dabei auch wirksam gegen Tumorzellen gezeigt. Amgen weise derzeit 21 Medikamentenkandidaten (davon vier in Phase III) im Bereich Onkologie aus.Der Analyst werte die Übernahme als strategisch sinnvoll, da das Onkologie-Portfolio von Amgen um das Therapiegebiet Magenkrebs erweitere und somit breiter aufgestellt werde. Aufgrund der Wirksamkeit gegen Tumorzellen sehe er in Bemarituzumab das Potenzial, Medikamente sowie Indikationen zur Therapie von weiteren Krebserkrankungen schneller zur Marktreife zu entwickeln. Daher sei der Transaktionspreis attraktiv. Da Bemarituzumab aber noch keine klinische Phase-III-Studie erfolgreich abgeschlossen habe, gehe Amgen auch ein Risiko ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: