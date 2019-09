Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (24.09.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen: Die Uhr tickt - ChartanalyseMit den Kursverlusten im September stehen die Käufer in der Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) mit dem Rücken zur Wand, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Bereits der Rückfall unter den Support bei 198,75 USD hinterlasse einen bitteren Beigeschmack. Glücklicherweise aber habe der EMA 50 ausreichend Halt geboten, um die Verkaufswelle vorerst zu stoppen. Seit Mitte letzter Woche seien die Käufer nun um ein Comeback bemüht. Kleinere Erfolge habe man bereits feiern können, der ganz große Durchbruch sei aber noch ausgeblieben, auch wegen dem Widerstand um 200 USD.Für Anleger in der Amgen-Aktie ticke aktuell die Uhr. Sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 193,25 USD kommen, stecke die Aktie in einer Korrektur. Die Hoffnung liege dann auf dem Supportbereich um 188,50 USD, wo neben einer horizontalen Unterstützung auch der EMA 200 zu finden sei. Sollte auch diese Marke nicht halten, müsste mit Verkäufen in Richtung 180 USD gerechnet werden. Noch jedoch werde die Aktie oberhalb des EMA 50 gehandelt und damit bestehe die Chance, den Aufwärtstrend doch noch fortzusetzen. Gelinge dies, seien Gewinne auf 203 und später 210 USD möglich. (Analyse vom 24.09.2019)