Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 239,00 USD auf 270,00 USD.Das US-Berufungsgericht habe über die Gültigkeit von zwei Patenten, die das Blockbuster-Medikament Enbrel (Arzneimittel gegen Arthritis und Schuppenflechte) und dessen Herstellungsmethoden betreffen würden, zugunsten von Amgen entschieden. Damit sei das bereits im August 2019 gefällte Urteil des US-Bezirksgerichts New Jersey bestätigt worden. Novartis habe zwei Amgen-Patente für ungültig erklären lassen wollen. Der Schweizer Pharmakonzern habe das Biosimilar Erelzi auf den Markt bringen wollen. Amgen habe 2016 hingegen geklagt. Amgen verfüge bis 2029 über Exklusivschutz für Enbrel. Durch eine vom Bezirksgericht New Jersey Anfang Oktober 2019 erlassene dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen die Novartis Generikatochter Sandoz, dürfe Erelzi in den USA nicht hergestellt, angewendet oder vermarktet werden. Sandoz habe angekündigt, weitere Optionen (u.a. Klage beim obersten US-Gerichtshof) zu prüfen. Mit der Gültigkeit der Patente und der dauerhaften Unterlassungsverfügung für Erelzi werde nach Meinung des Analysten der Marktzugang von Biosimilar-Konkurrenz für Enbrel (Umsatz Gj. 2019: 5,23 Mrd. USD; 23,5% des Gesamtumsatzes von Amgen) erschwert, was sich seines Erachtens positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken werde.Der Analyst habe seine Schätzungen für 2020 (u.a. berichtetes EPS: 12,92 (alt: 12,32) USD; bereinigtes EPS: 15,59 (alt: 15,00) USD) und für 2021 (u.a. berichtetes EPS: 14,59 (alt: 13,86) USD; bereinigtes EPS: 16,58 (alt: 15,84) USD) angehoben. Die Amgen-Aktie habe mit einem deutlichen Kursanstieg reagiert (01.07.: +8%).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% die Amgen-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 06.07.2020)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:232,75 EUR +1,86% (06.07.2020, 16:51)