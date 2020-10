Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

201,55 EUR +0,72% (12.10.2020, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

236,70 USD -1,41% (09.10.2020, 22:00)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (12.10.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen: Dreht die Aktie wieder nach oben? ChartanalyseDie Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 6. Juli 2020 habe die Aktie ein Allzeithoch bei 264,97 USD markiert. Seit diesem Hoch konsolidiere sie in einer bullischen Flagge. Am 1. Oktober und 7. Oktober 2020 sei der Wert an der Oberkante der Flagge gescheitert. In den letzten beiden Handelstagen sei der Wert deutlich zurückgefallen und sei am Freitag fast auf das bisherige Konsolidierungsziel bei 233,56 USD bzw. EMA 200 bei 233,36 USD zurückgefallen. Mit diesen beiden Marken beginne eine Unterstützungszone, die bis 228,32 USD reiche.Im Bereich um 233,56 bis 228,32 USD könnte die Amgen-Aktie wieder nach oben drehen und zunächst an die Oberkante der Flagge bei aktuell ca. 257,03 EUR ansteigen. Gelinge ein Ausbruch darüber, wäre eine Rally in Richtung 289,38 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 228,32 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 210,19 USD oder vielleicht sogar in Richtung 190 USD drohen. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:202,25 EUR -3,02% (09.10.2020, 17:35)