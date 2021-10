Investierte Anleger bleiben in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 160,00 Euro. (Analyse vom 22.10.2021)



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.American Express (Amex) könne im dritten Quartal mit überaus positiven Zahlen aufwarten. So lägen die wichtigsten Kennziffern deutlich über den Erwartungen der Analysten. Der amerikanische Finanzdienstleistungs-Riese habe vor allem von gestiegenen Verbraucher-Ausgaben profitiert. Die Aktie mache vorbörslich einen Sprung nach oben.Konkret habe Amex den Gewinn je Aktie um rund 75 Prozent auf 2,27 Dollar gesteigert (insgesamt: 1,8 Milliarden Dollar). Dabei hätten auch aufgelöste Kredit-Rückstellungen in Höhe von 191 Millionen Dollar geholfen. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit 1,80 Dollar je Anteilschein gerechnet.Genauso habe der Umsatz mit einem Plus von 25 Prozent auf 10,9 Milliarden Dollar über den Schätzungen der Experten gelegen - gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2020 sei das währungsbereinigt ein Zuwachs von 19 Prozent. Die Analysten hätten lediglich 10,5 Milliarden Dollar erwartet.Im vergangenen Quartal habe man nach eigenen Angaben besonders von höheren Ausgaben für Konsumgüter und Dienstleistungen profitiert. Zudem spiele dem Konzern das Comeback des Gastgewerbes und des Reiseverkehrs in die Karten, da etwa bei Hotel- und Flugbuchungen besonders häufig Kreditkarten gezückt würden. Die Ausgaben für Restaurants seien bereits wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.Für die Zukunft seien die Amerikaner durchaus zuversichtlich. "Wir agieren aus einer Position der Stärke heraus und sehen weitere Möglichkeiten, um nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen", so Squeri. Amex sei "zuversichtlich, dass wir im Jahr 2022 das obere Ende der Spanne unserer EPS-Erwartungen für 2020 erreichen werden."Die AE-Aktie gewinne am Freitag vorbörslich mehr als zwei Prozent und notiere bei 181,75 Dollar.American Express sei gut im Geschäft. Auch der Ausblick mache Mut, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend werde fortsetzen können.