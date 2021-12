Die Aktie von American Express erhalte von der Bekanntgabe des Deals keinen positiven Impuls und notiere ein Prozent leichter. Die Papiere von Apollo Strategic Growth Capital hätten in den ersten Handelsstunden ein Prozent zugelegt.



Solange keine Gewissheit in Bezug auf Omikron besteht, bleibt "Der Aktionär" bei GBT an der Seitenlinie, behält das Unternehmen aber auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. Für die Empfehlung American Express bleibt "Der Aktionär" trotz des jüngsten Rücksetzers optimistisch und beim Kursziel von 160 Euro. (Analyse vom 03.12.2021)



American Express Global Business Travel:



American Express Global Business Travel (GBT) ist das weltweit führende Unternehmen für Geschäftsreise-Management. GBT stellt sicher, dass Reisende präsent sind, wo und wenn es darauf ankommt. GBT hält Unternehmen auf der ganzen Welt in Bewegung mit der leistungsstarken Unterstützung professioneller Reiseberater in mehr als 140 Ländern. Unternehmen aller Größen und an allen Orten verlassen sich auf GBT, wenn es um Travel-Management-Services, die Organisation von Meetings & Events und Beratungsleistungen für die Geschäftsreise geht.



Mehr Informationen unter www.amexglobalbusinesstravel.com/de/



American Express Global Business Travel ist ein Joint venture, das sich nicht vollständig im Besitz von American Express Company oder einer seiner Tochtergesellschaften ("American Express") befindet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das Unternehmen für Geschäftsreise-Management American Express Global Business Travel (GBT) unter die Lupe.Trotz weltweiter Sorgen rund um die neue Corona-Variante wolle American Express Global Business Travel über die Fusion mit einem SPAC an die Börse. Der Zusammenschluss mit Apollo Strategic Growth Capital solle der Tochter des Kreditkarten-Unternehmens mehr als eine Milliarde Dollar an frischem Kapital einbringen.Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben habe, komme American Express Global Business Travel (GBT) im Rahmen des Deals auf eine Bewertung von 5,3 Milliarden Dollar. Zu den Mitteln aus dem SPAC kämen weitere 335 Millionen Dollar aus einem PIPE-Investment. Würden alle Apollo Strategic Growth Capital-Aktionäre die Fusion mittragen, nehme GBT 1,2 Milliarden Dollar ein.Die B2B-Reiseplattform biete Geschäftsreisenden Software und Dienstleistungen zur Verwaltung von Reisen, Ausgaben sowie Meetings und Events. Neben American Express und der Private-Equity-Gesellschaft Certares zähle auch die Buchungsplattform Expedia zu den Gesellschaftern von GBT.Sollte die Industrie 2023 wieder 70 Prozent ihres Vorkrisen-Niveaus erreicht haben, erwarte das Management einen eigenen Umsatz von 527 Millionen Dollar, womit man das 2019er Ergebnis von 502 Millionen übertreffen würde. Bei einer vollständigen Erholung des Marktes reiche die Umsatz-Prognose bis 864 Millionen Dollar.