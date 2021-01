Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (30.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.Die neuen Corona-Mutationen und damit verbundene stärkere Reisebeschränkungen würden den Fluggesellschaften weltweit wieder zusetzen. American Airlines habe die Gunst der Stunde nach besser als befürchteten Zahlen und Auftrieb durch die neuen Reddit-Trader nun genutzt und besorge sich frisches Kapital.American Airlines wolle sich bis zu 1,1 Mrd. USD durch die Ausgabe neuer Aktien sichern. Das Geld solle dazu dienen, weiteren Verwerfungen durch das Coronavirus vorzubeugen. Bereits im Oktober habe sich das Unternehmen 882 Mio. USD besorgt - die Aktien seien zu 12,87 USD ausgegeben worden. Mittlerweile notiere die American Airlines-Aktie bei ca. 17 USD, die angekündigte Kapitalerhöhung habe jedoch ein Minus von rund 7% eingebracht.Am Donnerstag sei die American Airlines-Aktie nach starken Zahlen vorbörslich zwischenzeitlich um mehr als 70% gestiegen. Verursacht worden sei der Kurssprung wohl auch durch die neuen Retail-Trader, nachdem die Airline im WallStreetBets-Forum angesichts ihrer hohen Short-Quote Erwähnung gefunden habe.Die Corona-Krise nehme kein Ende. Für die Airlines seien Verzögerungen beim Überwinden der Krise ein schwerer Schlag. Es mache also Sinn, dass American Airlines den höheren Aktienkurs nutze, um sich finanziellen Spielraum zu verschaffen. Favorit des "Aktionärs" im Airline-Sektor bleibe jedoch Ryanair, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze American Airlines-Aktie: