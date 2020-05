Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

9,72 EUR -1,86% (29.05.2020, 09:25)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (29.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martn Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) unter die Lupe.Warren Buffett habe oft den richtigen Riecher. Der legendäre Investor habe sich vor wenigen Wochen komplett von den Beteiligungen an Fluggesellschaften getrennt. Jahrelang sei er ihnen treu geblieben. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise habe Buffett dann bekanntgegeben, alle seine Airlines-Beteiligungen verkauft zu haben. American Airlines und & Co würden noch lange unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Nun würden sie mit einem Job-Kahlschlag reagieren.Die angeschlagene US-Fluggesellschaft wolle Personal abbauen. Rund 30% ihres Management- und Assistenzpersonals solle gehen. Die Kosten müssten weiter gesenkt werden, um in der Krise liquide bleiben zu können, habe Vizepräsidentin Elise Eberwein in einem Memo an die Mitarbeiter geschrieben. Rund 5.000 Jobs seien nach Angaben des Unternehmens von diesen Sparmaßnahmen betroffen. Details sollten im Juli kommuniziert werden. Die Stellenstreichungen würden v.a. die oberen Etagen des Konzerns betreffen, doch es habe auch schon starke Einschnitte in anderen Bereichen gegeben. Laut Eberwein hätten schon fast 39.000 der rund 130.000 Mitarbeiter freiwillige Auszeiten oder vorzeitigen Ruhestand akzeptiert.Auf absehbare Zeit dürfte mit Airline-Aktien kein Blumentopf zu gewinnen sein. Erst mit dem Ende der Corona-Krise und einem deutlich zunehmenden Flugverkehr würden die Gewinne wieder fließen. Aktionäre hätten derweil keine Eile mit einem Investment, nur Trader dürften zwischenzeitliche Chancen finden. "Der Aktionär" halte es da bis auf weiteres eher mit Warren Buffett: Airline-Aktien? Nein, danke, so Martn Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze American Airlines-Aktie:NYSE-Aktienkurs American Airlines-Aktie:10,97 USD -8,43% (28.05.2020, 22:00)