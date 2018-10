Wien (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag nach Börsenschluss hatten in den USA der Onlineversandhändler Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) sowie die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ihre Quartalszahlen vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa habe derweil eine Gewinnwarnung des Autozulieferers Valeo (ISIN: FR0013176526, WKN: A2ALDB, Ticker-Symbol: VSA2) belastet. Die Franzosen würden von einem schwächeren Umsatzwachstum und einer geringeren Marge ausgehen. Der Aktienkurs sei daraufhin um 20,9% abgestürzt.Fortgesetzt werde die Berichtssaison in Europa heute u.a. mit Geschäftszahlen von Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF). In den USA werde der Lebensmittelkonzern Mondelez (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF) Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. (29.10.2018/ac/a/m)