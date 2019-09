Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.In seinen Memoiren "That Will Never Work" ledere Marc Randolph, Mitgründer von Netflix, los: "Wir trafen im Sommer 1998 Amazon-Gründer Jeff Bezos - und in seinem Büro sah es aus wie im Schweinestall." Bezos habe damals Netflix kaufen wollen - für einen Spottpreis. Hätte die Fusion geklappt, wäre Amazon-Netflix über eine Billion wert.Randolph erinnere sich noch gut an das Treffen: Es sei damals im Amazon-Komplex so eng gewesen, dass die Leute gequetscht worden seien. "Die Schreibtischplatten waren alte Holztüren, und man hatte sie auf Holzpfosten befestigt. Jeff war in einem Büro mit vier anderen Leuten zusammen."Es habe nicht lange gedauert, bis er und Netflix-Co-Gründer Reed Hastings herausgefunden hätten, was Bezos mit seiner Einladung bezweckt habe: "Er wollte Netflix kaufen, um Amazons Einstieg in den Videomarkt voranzutreiben."Dabei habe Bezos von einem niedrigen achtstelligen Bereich gesprochen. "Das bedeutete wahrscheinlich kaum achtstellig, sondern einen Betrag zwischen 14 und 16 Millionen Dollar."Heute sei Netflix 119 Milliarden Dollar wert. Amazon komme auf einen Börsenwert von 887 Milliarden Dollar.Randolph und Hastings hätten auf dem Flug entschieden, dass es nicht der richtige Moment sei, aufzugeben und ihre Anteile (Hastings: 70 Prozent, Randolph: 30 Prozent) zu verkaufen. Sie hätten den Deal "höflich" abgelehnt, sobald sie gelandet seien.Bezos‘ Plan von 1998 zeige, dass das Genie Amazon schon damals sehr breit habe aufstellen wollen. Heute gebe Amazon in vielen Bereichen Gas - und sei mit Amazon Prime längst zum ernsthaften Netflix-Konkurrenten aufgestiegen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Für Netflix hingegen werde es immer schwieriger, wegen Amazon, aber auch wegen Apple und Disney, die nun ebenfalls ins Streaming-Geschäft einsteigen würden. (Analyse vom 23.09.2019)