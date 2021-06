Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.888,00 EUR +0,02% (24.06.2021, 19:44)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.924,00 EUR +0,96% (24.06.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.456,00 USD -1,36% (24.06.2021, 19:29)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (24.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ersten Daten vom Prime Day seien bereits vielversprechend gewesen. Jetzt hätten sich erste Analysten zum Shopping-Event geäußert - ebenfalls positiv. Die Amazon.com-Aktie könne sich trotz des Prime Days und guter Stimmung bei Tech-Werten aber nicht zu neuen Rekorden aufschwingen.Die Daten des Digital Economy Index von Adobe hätten bereits indiziert, dass der Bruttowarenumsatz am ersten Tag des Prime Days um rund 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien. Am Donnerstag hätten sich dann die Analysten der Bank of America (BofA) zu Wort gemeldet und mit eigenen Daten diese frühen Erkenntnisse bestätigt.Laut der BofA solle der gesamte Bruttowarenwert am Montag und Dienstag um sieben Prozent auf 9,55 Milliarden Dollar angestiegen sein. Das Wachstum falle damit zwar etwas niedriger aus als in den Vorjahren, doch die Analysten seien überzeugt, dass sich dennoch ein solides zweites Quartal erzielen lasse.Was der Prime Day für Amazon bedeute, hätten die Analysten ebenfalls ausrechnet: "Angenommen an einem normalen Tag macht Amazon Verkäufe in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar, dann bedeutet der Prime Day für das laufende zweite Quartal einen zusätzlichen Bruttowarenwert von 5,4 Milliarden Dollar, was zum Wachstum rund 4,4 Prozent beitragen würde. Insgesamt dürfte Amazons Bruttowarenerlös damit 28,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2020 zulegen", heiße es in der BofA-Studie.Anleger lassen die Gewinne laufen, ein neues Rekordhoch ist im aktuellen Aufwärtstrend nur eine Frage der Zeit, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: