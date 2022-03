XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.634,00 EUR -0,57% (07.03.2022, 10:03)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.912,82 USD -1,53% (04.03.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand - ChartanalyseNachdem im Chart der Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) zwischen Juli und Dezember sowohl ein Doppel-Top als auch ein Doppeltief entstanden war, hoben sich die positiven und negativen Wirkungen dieser beiden markanten Chart-Formationen über weite Strecken auf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erst im Januar sei es zum Bruch der Unterstützung gekommen, die sich an den beiden Tiefs herausgebildet habe und die von einer Volumenspitze bei 3.180/3.190 USD verstärkt werde. Im Tief sei es damals bis auf 2.707 USD hinunter gegangen, die anschließende Erholung habe zunächst zurück über die Volumenspitze geführt. Doch der Re-Break habe sich als Fehlsignal entpuppt, die Aktie sei am GD50 wieder nach unten abgeprallt.Ausblick: Mit dem erneuten Rutsch unter das Doppeltief, die Volumenspitze und die 3.000er Marke könnte nun die nächste Abwärtswelle an Kontur gewinnen.Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung wäre eine schnelle Rückkehr über die 3.000er Barriere - idealerweise per Schlusskurs - die erste Voraussetzung. Im Anschluss sollte das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei 3.089 USD überwunden werden, bevor sich bei 3.126 USD der GD50 ein weiteres Mal in den Weg stelle. Darüber würden dann die beiden markanten Tiefs aus dem August bzw. Oktober mit der Volumenspitze bei 3.180/3.190 USD warten. Sobald dieser hartnäckige Bremsbereich überboten werde und der Re-Break mit Notierungen oberhalb von 3.200 USD bestätigt werden könne, würde sich das nächste Kursziel auf das Februar-Hoch bei 3.277 USD richten, das zusammen mit dem GD100 bei 3.292 USD den nächsten Doppelwiderstand bilde.Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtsbewegung zum Wochenauftakt fort, müsste auf dem Niveau des 2021er Jahrestiefs bei 2.881 USD sowie des 2020er September-Tiefs bei 2.871 USD mit einem weiteren Test der unteren Begrenzung der breiten Seitwärts-Range gerechnet werden, die sich nach dem Rally-Schub infolge des Corona-Crashs im Sommer 2020 herausgebildet habe. Breche die Aktie an dieser massiven Unterstützung nach unten durch, wäre der nächste Halt am Korrekturtief vom vergangenen Donnerstag bei 2.790 USD zu finden. Darunter sollte das Februar-Tief bei 2.767 USD stützend wirken, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an das bisherige Jahrestief vom 24. Januar bei 2.707 USD nachgedacht werden müsste. (Ausgabe vom 07.03.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.635,50 EUR -1,01% (07.03.2022, 10:18)