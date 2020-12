Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Zwar liege die Aktie von Amazon seit Jahresanfang mit 70 Prozent im Plus. Doch seit Anfang September hänge der Titel im Seitwärtstrend fest. Für manche Anleger scheine der Fall klar zu sein: Der Impfstoff ändere alles, an der Börse gebe es nun andere Favoriten als den Corona-Profiteur Amazon. Ein Irrtum.Grund 1 pro Amazon: E-Commerce boome weiter. 69 Prozent der Amerikaner würden sagen, dass sich ihre Einkaufsgewohnheiten nicht ändern würden, wenn Corona vorbei sei. Verständlich, schließlich sei es bequem und unfassbar zeitsparend, im Internet einzukaufen statt durch die Geschäfte zu laufen. Diese Erfahrung würden derzeit auch Millionen von Sportfans machen, die seit dem Lockdown ein Peloton-Rad im Wohnzimmer oder eine Hantelbank im Keller stehen hätten. Ein Fitnessstudio brauche man eigentlich auch nicht.Die Experten von eMarketer würden erwarten, dass der globale B2C-E-Commerce-Markt bis zum Jahr 2023 auf ein Volumen von 6.500 Milliarden Dollar steigen werde. 2019 seien es 3.500 Milliarden gewesen.Grund 2: Amazon und die Kundentreue. Amazon sei längst kein gewöhnlicher Händler mehr. Das Unternehmen sei vorbildlich in Sachen Kundenbindung. Wer sich für ein Prime-Abo entscheide, könne umsonst unzählige Filme, Serien und Songs genießen. Aktuell dürfte Amazon knapp 200 Millionen Prime-Kunden haben. Der große Vorteil für den Konzern: Prime-Abonennten würden im Schnitt zweieinhalb so viel wie gewöhnliche Kunden bestellen.Grund 3: Cloud auf Wolke 7. Amazon habe auf das nachlassende Wachstum von AWS reagiert: Andy Jassy, Chef der Sparte, habe in der vergangenen Woche zwei wichtige Offline-Dienste präsentiert, "ECS Anywhere" und "EKS Anywhere". Mit den neuen Diensten würden sich nun Anwendungen für Cloud und Rechenzentrum gleichzeitig verwalten und betreiben lassen.Neue Umsatzimpulse solle es zudem durch zusätzliche Angebote für das Maschinenlernen geben. Geplant sei, dass die Cloud sehen und fühlen lerne und etwa bei der Qualitätsprüfung von Geräten in Fabriken eingesetzt werde.Grund 4: Auf dem Weg zur größten Apotheke. Über Amazons neuen Service Amazon Pharmacy könnten Kunden in den USA künftig verschreibungspflichtige Medikamente bestellen. Damit trete der Konzern in einen Markt ein, der allein in den USA 300 Milliarden Dollar schwer sei. Immer mehr Medikamente würden online bestellt. Transparency schätze das Online-Volumen bis 2023 auf 128 Milliarden Dollar.Man müsse kein Prophet sein, um Amazon hier in kurzer Zeit ganz vorne zu sehen.Grund 5: Neue Geschäftsideen. Kaum ein Konzern kenne seine Kunden so gut wie Amazon. Das sei Gold wert. Gut möglich sei zum Beispiel, dass das Unternehmen aus Amazon Pharmacy noch weitaus mehr Kapital schlage, etwa in Form einer Krankenversicherung. Allein in den USA belaufe sich das Marktvolumen auf 1.600 Milliarden Dollar.E-Commerce und Cloud seien noch längst nicht ausgereizt. Neue Fantasie würden Amazon Pharmacy und eventuell ein Versicherungsgeschäft bringen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)