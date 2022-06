XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Markt sei schwach gewesen und Amazon.com habe keine Relative Stärke gehabt: Somit sei der Höhenflug der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Konzerns vorbei - vorerst zumindest. Für Aufsehen sorge ein Interview von CEO Andy Jassy. Es habe positive und negative Aussagen gegeben.Jassy habe im Interview mit Bloomberg am Mittwoch von "vielen Herausforderungen" in Bezug auf die globalen Lieferketten gesprochen. Diese würden nicht so schnell zurückgehen, so der CEO. Zwar habe sich das Online-Umsatzwachstum verlangsamt und es gebe auch Vorboten einer globalen Rezession. Doch Amazon.com investiere weiterhin in "große Wetten" - einschließlich des Aufbaus einer Lebensmittelkette, Internetübertragung via Satelliten, Alexa-Software und Zoox, der autonomen Taxi-Tochter Amazons. Auch mit Streaming habe er viel vor, so Jassy. "Das von uns erworbene Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer passt sehr gut zu dem, was wir in Sachen Unterhaltung vorhaben." Ob alle Aktivitäten ein Erfolg würden, könne er natürlich nicht sagen. Klar sei aber: "Wir sind jetzt ein ganz anderes Unternehmen als früher."Bei den ganzen Plänen komme es dem Markt vor allem darauf an, dass Amazon.com die Profitabilität nicht aus den Augen verliere. Zuletzt habe Jassy klargemacht, dass ihm das genauso wichtig sei und er mehrere Schritte eingeleitet habe, die Kosten in den Griff zu bekommen. Das Problem mit den Lieferketten könnte sich bereits kurzfristig deutlich entspannen, nachdem China fast alle Lockdown-Maßnahmen aufgehoben habe. "Der Aktionär" bleibe bullish für Amazon.com und sehe das Kursziel für die Aktie bei 150 Euro. Der Stopp sollte bei 85 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:113,20 EUR +0,14% (09.06.2022, 09:17)