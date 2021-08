XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.812,50 EUR +0,16% (12.08.2021, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.300,635 USD +0,26% (12.08.2021, 17:26)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Beim Kurs der Amazon.com-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten unterm Strich kaum etwas getan. Bedeute die Seitwärtsphase aber auch, dass professionelle Anleger derzeit bei dem Wert lieber an der Seitenlinie bleiben würden? Dazu habe sich nun die Bank of America mit einer etwas überraschenden Erkenntnis geäußert.Die Wiedereröffnung habe längst begonnen. Der Rückenwind für E-Commerce lasse etwas nach. Das heiße jedoch nicht, dass Finanzprofis sich schon wieder von sog. Stay-at-Home-Aktien verabschiedet hätten. Tatsächlich seien aktive Portfoliomanager derzeit noch stärker als im Vorjahr in Amazon.com und Co investiert, schreibe die Bank of America. In Amazon.com seien derzeit 31% "übergewichtet", während es im Jahr zuvor nur 29% gewesen seien, so Savita Subramanian, Leiterin für US-Anlagen und Quant-Strategien.Klar, an den positiven Langfristaussichten habe sich für Amazon.com eigentlich nichts geändert. Angesichts des Kursentwicklung verwundere es allerdings etwas, dass Fondsmanager noch mehr als im Vorjahr auf die Aktie setzen würden. Grundsätzlich ließe sich diese Nachricht als Vertrauensbeweis interpretieren. Andererseits: Wenn viele schon investiert seien, wer solle dann noch kaufen? So gesehen sollten Anleger eher nicht damit rechnen, dass die Amazon.com-Aktie allzu bald ihren Aufwärtstrend fortsetzen könne, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Amazon.Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.813,50 EUR +0,30% (12.08.2021, 17:40)