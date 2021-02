Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant solle im Bereich der Kryptowährungen neue Ambitionen verfolgen - bislang aber noch unter dem Radar.Das Branchenportal "coindesk.com" berichte am Donnerstag, dass der Versandriese wohl den Start eines Projekts rund um eine eigene Digitalwährung vorbereite und berufe sich dabei auf entsprechende Stellenanzeigen von Amazon.com. Gesucht werde demnach u.a. ein "Software Development Manager" für den Bereich "Digital and Emerging Payments".Ein entsprechendes Projekt sei bislang weder angekündigt, noch offiziell bestätigt. Bekannt sei daher nur, was aus den Job-Angeboten hervorgehe. Darin sei die Rede vom Aufbau eines Teams, das die "Entwicklung innovativer Payment-Produkte" für die Kunden vorantreiben solle.Konkret heiße es dort: "Das Produkt soll es Kunden ermöglichen, Bargeld in eine digitale Währung umzuwandeln, die sie für die Nutzung von Online-Services einschließlich dem Kauf von Waren und/oder Angeboten wie Prime Video nutzen können." Zunächst solle das Projekt in Mexiko gestartet werden. Ein zweites Stellenangebot deute aber darauf hin, dass weitere Emerging Markets folgen sollten."coindesk.com" beschreibe das Projekt als "Walled Garden", also als geschlossene Plattform, deren Regeln und Zugang der Betreiber - in diesem Fall Amazon - festlegen und überwachen könne. Damit würde sich die kolportierte Digitalwährung des E-Commerce-Giganten fundamental von klassischen, dezentralen Kryptowährungen wie dem Bitcoin unterscheiden.Dass große Unternehmen und Zentralbanken auf der ganzen Welt an digitalen Alternativen zu Euro, Dollar und Co tüfteln würden, sei kein Geheimnis. Daher erscheine es nur folgerichtig, falls auch Amazon in diesem Bereich Ambitionen verfolge.Bis auf weiteres bleibe für den AKTIONÄR aber ganz klar der Bitcoin das Maß aller Dinge in Sachen Kryptowährungen. Die digitale Leitwährung habe am Donnerstag bei 48,051 Dollar ein neues Allzeithoch markiert und dürfte ihre Rekordfahrt mittel- und langfristig fortsetzen. Gewinne laufen lassen!Selbstverständlich steht auch die Amazon.com-Aktie auf der Kaufliste des AKTIONÄR, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link