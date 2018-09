Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.685,50 EUR +0,44% (26.09.2018, 12:42)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.974,55 USD +2,08% (25.09.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (26.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Der US-Titel habe in den letzten Monaten seinen Kursanstieg (3 Monate: +17%) fortsetzen können und habe sich damit auch deutlich besser als der NASDAQ 100 (relativ: +10 Pp) entwickelt. Ursächlich dafür seien nach Meinung des Analysten neben den vor allem ergebnisseitig überzeugenden Q2-Zahlen Spekulationen über neue Wachstumsinitiativen und die Ankündigung von Produktinnovationen gewesen. So plane Amazon.com laut "Bloomberg" u.a. in den nächsten drei Jahren eine deutliche Ausweitung seines Lebensmittelgeschäfts in den USA (Eröffnung von bis zu 3.000 Mini-Supermärkten (Amazon Go (Supermarkt ohne Kassen)) sowie Verbesserungen für die Assistenzsoftware Alexa. Für das Q3/2018 prognostiziere der US-Gigant einen Umsatzzuwachs von 23% bis 31% y/y auf 54,0 bis 57,5 Mrd. USD sowie ein operatives Ergebnis von 1,4 bis 1,8 (Vj.: 0,35) Mrd. USD.Für die kommenden Quartale rechne Lusebrink aufgrund der hohen Innovationsfähigkeit des Konzerns mit der weiteren Erschließung neuer Wachstumsquellen und dadurch mit einer Stärkung der Marktführerschaft im Online-Handel. Zudem sollten nach Erachten des Analysten der produktseitige Ausbau und die Expansion des margenstarken AWS-Geschäfts weitere Impulse geben.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Amazon.com-Aktie. Das Kursziel werde von 2.150 USD auf 2.350 USD erhöht. (Analyse vom 26.09.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.686,40 EUR +1,81% (26.09.2018, 12:25)