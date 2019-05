Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.648,80 EUR -1,10% (23.05.2019, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.650,40 EUR -1,27% (23.05.2019, 10:03)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.859,68 USD +0,12% (22.05.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant setze seit Kurzem auf eigene Zulieferer. Der Schuss könne nach hinten losgehen - im wahrsten Sinne des Wortes. Bei der Amazon.com-Aktie sei derzeit nach wie vor Konsolidierung angesagt. Der US-Titel notiere weiterhin über der bedeutenden 50-Tage-Linie. Fakt sei: Die Amazon-Story bleibe spannend.Rap-Legende Ice-T habe einen guten Rat für den Konzern parat: nicht am falschen Ende sparen! Auf Twitter habe der 61-Jährige geschrieben, er habe den Amazon-Boten für einen Einbrecher gehalten. "Ich habe den MF (Motherfucker) fast erschossen." Sein Tipp: "Spendiert euren Auslieferern doch Westen mit der Aufschrift Amazon Delivery."Der Online-Händler habe sich dankbar für den Tweet gezeigt. "Danke für den Vorschlag. Wir stehen auf Sie und unsere Fahrer." Amazon.com arbeite bereits an Innovationen.Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Monate sei die aktuelle Konsolidierung normal und absolut gesund. An der starken, hochspannenden Story, die Amazon.com nach wie vor bietet, hat sich nichts geändert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Man habe aktuell den Eindruck, als ob Jeff Bezos nie unternehmenslustiger gewesen sei - so viel Neues probiere der Konzern derzeit aus. Klar bullish! (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: