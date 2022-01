ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.01.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Mitte Januar hätten sie auf die aufgestaute Bewegungsdynamik bei der Amazon.com-Aktie hingewiesen. Festmachen können hätten Anleger diese These zum einen an der Vielzahl an Monatskerzen mit kleinen Körpern und zum anderen an der seitwärts gerichteten Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. In diesem Zusammenhang stehe derzeit einiges auf dem Spiel, denn der Technologietitel stelle aktuell die letzten beiden Korrekturtiefs bei 2.883/2.873 USD zur Disposition. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Schlüsselzone würde die beschriebene Schiebezone in eine Topbildung umschlagen lassen. Der Bruch des steilen Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 3.057 USD) sorge in diesem Kontext für einen ersten Wermutstropfen. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit zur Vorsicht mahnen. So sei der MACD aktuell "short" positioniert und im Verlauf des RSI steche eine mehrjährige, negative Divergenz hervor. Nach dem ersten Warnschuss in Form des angeführten Haussetrendbruchs gelte es also, die Komplettierung der diskutierten Topbildung unbedingt zu verhindern. Schließlich halte eine abgeschlossene, obere Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 700 USD bereit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:2.464,00 EUR -0,54% (27.01.2022, 08:49)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.513,50 EUR +1,58% (26.01.2022, 17:43)NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.777,45 USD -0,80% (26.01.2022, 22:00)