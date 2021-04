Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Der weltgrößte Onlinehändler Amazon habe die mit Spannung verfolgte Abstimmung über die erste Gewerkschaft an einem US-Standort gewonnen. Auch wenn die Auszählung noch angedauert habe, sei am Freitag bereits klar, dass sich die Mehrheit der Beschäftigten in Bessemer im Bundesstaat Alabama gegen die Arbeitnehmervertretung entschieden habe. Mindestens 1.608 von insgesamt 3.215 abgegebenen Stimmen seien gegen den Anschluss an die Handelsgewerkschaft RWDSU gewesen.Sollte das Resultat nicht gekippt werden, so hätte der Konzern von Multimilliardär Jeff Bezos die historische Wahl für sich entschieden und den ersten Durchbruch einer US-Arbeitnehmervertretung in seiner rund 27-jährigen Geschichte verhindert. Die RWDSU habe jedoch angekündigt, dass Ergebnis anzufechten, und Amazon vorgeworfen, ein "kaputtes Wahlsystem" ausgenutzt zu haben. Die Gewerkschaft habe damit geworben, sicherere Arbeitsbedingungen und faire Löhne zu erstreiten.Fast zwei Monate hätten die knapp 6.000 Beschäftigten des Logistiklagers in Bessemer Zeit gehabt, per - pandemiebedingter - Briefwahl über die Arbeitnehmervertretung abzustimmen. Das Votum habe landesweit großes Interesse auf sich gezogen, beim Wahlkampf habe die Gewerkschaft Unterstützung von Spitzenpolitikern bis hin zu Präsident Joe Biden und etlichen anderen Prominenten erhalten. Genutzt habe es wenig.Eine Niederlage dürfte die RWDSU aber nicht ohne weiteres akzeptieren. Die Gewerkschaft habe Amazon bereits beschuldigt, "illegal" Einfluss auf die Abstimmung genommen zu haben, und energischen Widerstand angekündigt. Beobachter würden ein langwieriges rechtliches Nachspiel für möglich halten. Amazon habe schon vor der Wahl mit aller Kraft versucht, das Votum zu verzögern, sei jedoch mit einem Einspruch bei der Arbeitnehmerschutzbehörde NLRB gescheitert.Die Story stimmt, die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: