Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.554,6 EUR +0,31% (06.06.2019, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.551,8 EUR +0,66% (06.06.2019, 11:20)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.738,5 USD (05.06.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (06.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der weltgrößte Onlinehändler Amazon habe eine Lieferdrohne vorgeführt, die bereits in einigen Monaten die ersten Pakete zustellen solle. Damit erhöhe der E-Commerce-Gigant weiter den Druck auf die Konkurrenten - und steigere seine Margen. Die Amazon-Aktie kämpfe sich derweil wieder ein gutes Stück nach oben.Das vollautomatische und vollelektrische "Prime Air"-Fluggerät solle zunächst testweise kleine Haushaltswaren wie Zahnpasta oder Rasierer liefern, habe der Konzern am Mittwoch bei einer Tech-Konferenz in Las Vegas angekündigt.Amazon tüftle schon seit einigen Jahren an der Drohnentechnik, die der zuständige Manager Jeff Wilke bei dem Event im US-Bundesstaat Nevada nun zum ersten Mal in einer optimierten Version präsentiert habe.Amazon-Chef Jeff Bezos habe bereits 2013 einen Prototyp der Lieferdrohne vorgestellt. Das jetzt vorgeführte Gerät könne gut 24 Kilometer weit fliegen und bis zu 2,3 Kilogramm schwere Pakete innerhalb von 30 Minuten zustellen.Amazon werde in Zukunft noch auf Automatisierung und Digitalisierung sorgen. Dadurch werde der Konzern immer mehr zur Gewinnmaschine."Der Aktionär" bleibt dabei: Jeder Dip bedeutet für langfristig orientierte Anleger eine Kaufchance, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 06.06.2019)Mit Material von dpa-AFX