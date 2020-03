Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.885,84 USD -2,80% (25.03.2020)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.03.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Kaum beeindruckt vom Crash am Gesamtmarkt - AktienanalyseDie Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten werden sich wegen der Coronavirus-Krise nachhaltig verändern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wenn überhaupt noch etwas gekauft werde, dann vor allem im Internet. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern: Auch wenn das Thema Coronavirus vorbei sei, dürfte mehr online eingekauft werden als vor der Krise. Klarer Profiteur dieser Entwicklung sei Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN). Der weltgrößte Onlinehändler wolle einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Das Unternehmen habe angekündigt, in den USA 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. "Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage, deswegen ist der Bedarf an Arbeitskräften für diese Jahreszeit beispiellos", habe Amazons stellvertretender Betriebschef Dave Clark gesagt.Der Konzern profitiere aber auch an anderer Stelle: Die Cloud-Dienste des Unternehmens ("Amazon Web Services") seien gefragt wie nie zuvor, da nie zuvor so viele Menschen weltweit im Home Office arbeiten würden und auf die Cloud angewiesen seien. Drittens spreche die zunehmende Nutzung von Streamingdiensten für den Konzern, der mit "Amazon Prime" einer der wichtigsten Anbieter in diesem Bereich sei.Da Amazon mit hoher Wahrscheinlichkeit gestärkt aus der Krise hervorgehen wird, dürfte die Aktie schon bald wieder ihr Allzeithoch in Angriff nehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.716,80 EUR -1,38% (26.03.2020, 10:24)Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.719,20 EUR -2,31% (26.03.2020, 10:08)