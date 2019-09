Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.641,8 EUR +0,09% (17.09.2019, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.640 EUR (16.09.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.807,84 USD (16.09.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (17.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Nach der Top-Performance im ersten Halbjahr komme die Amazon-Aktie derzeit nicht in Tritt. Seit Wochen hänge der Titel in einer Seitwärtsrange fest - so wie zuletzt Anfang des Jahres. Wer damals Geduld gehabt habe, sei innerhalb kurzer Zeit mit kräftigen Kursgewinnen belohnt worden. Die Analysten würden überaus bullish bleiben.Mit Amazon sei an der Börse derzeit kein Staat zu machen. Mittlerweile sechs Wochen notiere die Aktie seitwärts. Anzeichen für einen Ausbruchsversuch? Fehlanzeige. Am Montag sei es um 1,7 Prozent auf 1.807 Dollar abwärts gegangen. Damit rücke die 200-Tage-Linie (aktuell: 1.746 Dollar) gefährlich nah.Anfang des Jahres hätten die Anleger noch mehr Geduld gebraucht. Damals habe die Aktie zehn Wochen im Seitwärtstrend festgehangen. Doch Mitte März sei der Ausbruch gekommen - und die Aktie sei regelrecht durch die Decke gegangen. Bis Mitte Mai habe sie um 15 Prozent zugelegt.Fundamental wäre auch dieses Mal eine solche Rally gerechtfertigt, denn die Investmentstory von Amazon sei unverändert hochspannend. Das würden auch die Analysten finden. 54 der von "Bloomberg" befragten Experten würden Amazon zum Kauf empfehlen. Nur zwei würden "halten" sagen. Durchschnittliches Kursziel: 2.270 Dollar. Heiße: Die Aktie habe aktuell 26 Prozent Potenzial.Die Amazon.com-Aktie ist ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link