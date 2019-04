Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.632,01 EUR -0,38% (08.04.2019, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.634,26 EUR +0,18% (08.04.2019, 11:15)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.837,28 USD +1,01% (05.04.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Als Amazon-Aktionär werde es einem gewiss nicht langweilig. Nachdem CEO Jeff Bezos und seine Exfrau MacKenzie eine zufriedenstellende Lösung in der Scheidungsfrage präsentiert hätten, richte sich der Blick nun wieder auf die Aktivitäten bei dem Online-Giganten. Und hier tue sich einiges. Dabei spiele auch Tesla eine Rolle.Amazons Weltraumpläne würden zunehmend Gestalt annehmen. Amazon.com wolle mit Satelliten ultraschnelles Internet anbieten. Dabei setze der CEO auf einen Mann, der in der Szene gut bekannt sei: Rajeev Badyal. Badyal sei bis 2018 in Elon Musks SpaceX-Team gewesen. Dort sei er für das Projekt Starlink verantwortlich gewesen. Im Juni habe Musk Badyal rausgeschmissen, da er mit dem Tempo bei Starlink unzufrieden gewesen sei.Nun bekomme Badyal bei dem E-Commerce-Giganten eine neue Chance. Amazon.com wolle mit seinem Projekt Kuiper 3.236 Kleinsatelliten ins All schießen und damit Hochgeschwindigkeits-Internet auf der ganzen Welt garantieren. Auch Regionen, die bislang schlechten oder keinen Internetzugang hätten, sollten dann Zugang zum Netz haben.Des Weiteren arbeitet Amazon.com daran, seinen Sprachassistenten Alexa noch viel stärker in unser Leben zu integrieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Alexa sei laut einem CNBC-Bericht nun in der Lage, sensible Gesundheitsdaten zu verwalten. Damit mache Amazon.com einen wichtigen Schritt, im 3.500 Milliarden schweren amerikanischen Gesundheitsmarkt eine bedeutende Rolle zu spielen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link